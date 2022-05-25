نائب كردي يستبعد إجراء انتخابات الإقليم في موعدها المحدد

نائب كردي يستبعد إجراء انتخابات الإقليم في موعدها المحدد
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- استبعد  النائب الكردي في برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله،الاربعاء، اجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المقرر.وقال عبد الله في حديث صحفي: إن “الأحزاب الحاكمة يهمها استمرار المكاسب، ولا تريد إقرار قانون جديد للانتخابات كما أنها تريد استمرار المفوضية الحالية”.وأضاف أن “المفوضية الحالية متهمة بالتواطؤ مع الحزبين الحاكمين، وتحديدا الديمقراطي الكردستاني، كما أن نواب الأقليات أصبحوا أداة بيد الديمقراطي يستخدمهم ويحركهم كما يشاء، ولذلك لا نتوقع أن تحدث الانتخابات في موعدها المقرر أبدا”.وحدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق الأول من تشرين موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.

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