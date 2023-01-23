نائب كردي يستنكر أساليب الحلبوسي التعسفية ضد النواب

نائب كردي يستنكر أساليب الحلبوسي التعسفية ضد النواب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان،  الاحد ، عن استياءه الشديد من تكميم الأفواه والانتقاص من مكانة وهيبة أعضاء مجلس النواب . وقال سليمان في تصريح  صحفي، إن “استبعاد بعض النواب المنتخبين من الشعب يعد قرارا تعسفيا لا يستند إلى القانون ويمثل شرعنة للانتقاص من مكانة مجلس النواب وهيبة النائب الذي يمثل أبناء الشعب العراقي”. وأضاف “نحن إذ نسجل استغرابنا كون النائب يتمتع بصلاحيات دستورية وقانونية ولا يمكن مصادرتها بأي شكل من الأشكال “، مشيرا الى أن “الانتقاص من هيبة النائب إساءة للسلطة التشريعية التي منحت بإرادة الشعب وصوته”. وكان عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني حذر في حديث سابق ، من تكرار حادثة اقالة النائب ليث الدليمي من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع نواب آخرين، وفيما عد تصرف الأخير بـ”الاستبدادي الديكتاتوري”. 

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