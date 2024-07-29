نائب كردي يطالب الحكومة باحترام سيادة العراق بإخراج القوات التركية منه

نائب كردي يطالب الحكومة باحترام سيادة العراق بإخراج القوات التركية منه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ان الحكومات السابقة كانت سببا في زيادة عدد القواعد التركية العسكرية داخل الأراضي العراقية، لافتا الى أهمية الحفاظ على الحدود وضمان عدم انتهاك السيادة.وقال سليمان في حديث صحفي، وأضاف ان “داعش الإرهابي قد انتهى وتحقق النصر عليه، ما يحتم على الحكومة مراجعة اتفاقياتها مع الجانب التركي بما يحقق مصلحة العراق ويحفظ سيادته، خصوصا مع الدول التي غالبا ما تخرق سيادته”.وبين ان “الحفاظ على السيادة يحتم على الحكومة السيطرة والمحافظة على حدود البلاد وضمان عدم اتخاذها كمناطق او مصادر لمهاجمة الدول الأخرى، وإقناع الجيران ان العراق ليس مصدرا لإثارة القلق وذلك تماشيا مع الدستور”. 

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