نائب كردي يطالب باستضافة البارزاني لمعرفة أين تذهب العائدات النفطية

نائب كردي يطالب باستضافة البارزاني لمعرفة أين تذهب العائدات النفطية
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أربيل/شبكة أخبار العراق- طالب عضو برلمان إقليم كردستان عبد الستار مجيد، الاحد، باستضافة رئيس الحكومة مسرور بارزاني ووزير المالية آوات شيخ جناب.وقال مجيد في تصريح  صحفي، إن “الجميع يعلم بأن أسعار النفط ارتفعت واقتربت من 70 دولار للبرميل الواحد، فيما انتعشت حركة الأسواق وعائدات المنافذ الحدودية”.وأضاف أنه “لايمكن الاستمرار بصرف رواتب الموظفين وفقا لنظام الاستقطاعات الكبيرة التي تصل إلى 21% والتي كان قرار تنفيذها غير قانوني بالأساس، لهذا يجب على الحكومة أن توضح حجم العائدات المالية التي تحصل عليها وأن يتوقف الاستقطاع في رواتب الموظفين فورا”.ووزعت حكومة إقليم كردستان رواتب الموظفين لشهر شباط الحالي وفقا لنظام استقطاع يصل إلى 21% من رواتبهم، بحجة وجود أزمة مالية.

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