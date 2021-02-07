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- شبكة اخبار العراق
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الجبهة العراقية :الكتل السياسية الرافضة للإشراف الدولي على الانتخابات يريدون تزويرها
المالية النيابية ترفض إجراء تسوية مع الإقليم خارج قبة البرلمان
نائب كردي يطالب حكومة مسرور بضبط السلاح المنفلت في الإقليم
نائب:فيتو دولي يمنع العراق من امتلاك التكلنوجيا النووية للاغراض السلمية
هيأة المنافذ تعلن عن إحكام سيطرتها على منع دخول المواد المشمولة بالمنع
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مِثِل طِلي الفاتحة .. مَثَل عراقي
نصيحة لصنّاع السياسة الاقتصادية في العراق: لاتتبعوا سياسات يجهض بعضها البعض
الناس تموت .. والعتبة توسع مقام المهدي في كربلاء
الخلل الفني وراء إستقطاعات رواتب المتقاعدين إشارة خطيرة لفساد نتائج الإنتخابات القادمة
السمات الشخصية للقيادات الفاشلة ومخاطر إستمرارها على مستقبل العراق
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- اقتصادية
المالية النيابية ترفض إجراء تسوية مع الإقليم خارج قبة البرلمان
نائب:فيتو دولي يمنع العراق من امتلاك التكلنوجيا النووية للاغراض السلمية
هيأة المنافذ تعلن عن إحكام سيطرتها على منع دخول المواد المشمولة بالمنع
الكاظمي:ورقتي البيضاء ستعالج الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد
وزير الصناعة:تهريب “السكراب” من قبل ميليشيا الحشد إلى إيران
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- تحقيقات
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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- متابعات خاصة
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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