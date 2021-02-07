نائب كردي يطالب حكومة مسرور بضبط السلاح المنفلت في الإقليم

نائب كردي يطالب حكومة مسرور بضبط السلاح المنفلت في الإقليم
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد سيروان بابان، الاحد، أن القوات الأمنية في الإقليم لا تستطيع مواجهة السلاح المنفلت.وقال بابان في تصريح صحفي، إن “جميع حمايات الأحزاب والقيادات مرخصين بحمل السلاح، وهؤلاء يحملون سلاحهم الشخصي ويستمعلونه في المشاكل الشخصية، وخلال الفترة الماضية حدثت فوضى عديدة، دون وجود موقف رادع من قبل الأجهزة الأمنية”.وأضاف أن “السلاح المنفلت بات يستخدم في القضايا والنزاعات الشخصية، وخاصة في دهوك وأربيل، وكل قيادي في الحزبين لديه فوج كامل من الحمايات يستخدمون أسلحتهم في صالات القمار والنوادي الليلية وتهديد الأشخاص وتقوية نفوذهم، وهذا سيؤدي إلى الفوضى الأمنية، لذلك يجب التقليل من إعطاء رخصة حمل السلاح في الإقليم”.وقبل يومين حدثت مشاجرة تطورت ليتم استخدام الأسلحة الخفيفة، وذلك بعد حصول مشادات بين نجل القيادي في الاتحاد الوطني قادر عزيز، ولواء حماية السليمانية.

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