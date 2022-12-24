نائب كردي يطالب رئيس الوزراء بشمول محافظي الإقليم بتقييم النواب الأكراد

نائب كردي يطالب رئيس الوزراء بشمول محافظي الإقليم بتقييم النواب الأكراد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني النائب جمال كوجر السبت، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشمول المحافظين بمحافظات الاقليم بـ”استمارة التقييم”.وقال كوجر في حديث صحفي ان “رقابة السوداني يجب ان تطال محافظي محافظات الاقليم ولايقتصر التوجيه بالرقابة على المحافظات غير المنتظمة باقليم”.واضاف ان “اي تغيير في حال طال المحافظين يجب ان يطال محافظي الاقليم أيضًا”، مستدركًا: “لكن لطالما الأمر تم رهن تغيير المحافظين برأي النواب اي ان التقييم للمحافظين سيكون من النواب ويرفع للسوداني فنحن نعتقد ان محافظي محافظات الاقليم سيحصلون على 10 من 10 لان المحافظين يتبعون نفس الأحزاب التي ينتمي اليها المحافظون ولن يطالهم التغيير”.وفي 14 ديسمبر الجاري، زود السوداني نواب 13 محافظة عراقية باستمارات لتقييم محافظي محافظاتهم لاتخاذ قرارات بتغييرهم فيما بعد، تضمنت كل من بغداد، ونينوى والبصرة وكركوك وديالى وواسط والانبار وبابل وكربلاء والنجف وميسان وذي قار والمثنى.وفي وقت سابق، اعتبر النائب جمال كوجر ان “السوداني لو أقال حالياً محافظين من جهة معينة فسيقول البعض أنها محاولة إقصاء لهذه الجهة لذا فهو ارسل الاستمارة للنواب الذين هم اغلبهم من جهة معينة او مقربة منها”.وأشار إلى انه” من الممكن إعطاء تقييم سلبي لأي محافظ لايريدونه وحينها ستكون الذريعة موجودة لاقالة هذا المحافظ او ذاك”.وأضاف، كوجر ان “تقييم المحافظين يجب ان يكون من خلال تقييم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء والوزارات ممكن ان يساهموا بالتقييم”.واتم القول،”من الممكن ان يوجه النائب سؤالاً برلمانياً او يستجوب المحافظ وهنا يؤدي دوره لكن ماسيجري هو ان التوجه لتقييم المحافظ بالسلب والايجاب من نواب المحافظات وكلا حسب محافظته”.

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