نائب كردي يطالب بغداد شمول الإقليم باسترداد الأموال المنهوبة

نائب كردي يطالب بغداد شمول الإقليم باسترداد الأموال المنهوبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الكردي ورئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، اليوم الأربعاء، أن يشمل مؤتمر استرداد الأموال المهربة إقليم كردستان أيضاً.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إن “مليارات الدولارات تم تهريبها من أموال بيع النفط والمنافذ الحدودية والمطارات والكمارك والسرقات المختلفة والفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الإقليم وصلت لدرجات عالية”.وأضاف أن “عوائل السلطة في الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم لديها مؤشر عالي من الفساد، وقامت بتهريب الأموال ووضعها في البنوك الدولية، لذا يجب التركيز على إعادتها للحزينة العامة، وعدم استثنائهم من المحاسبة”.

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