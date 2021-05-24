نائب كردي يطالب شمول المسؤولين الأكراد في الإقليم بقانون استرداد الأموال المهربة

نائب كردي يطالب شمول المسؤولين الأكراد في الإقليم بقانون استرداد الأموال المهربة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب الكردي ورئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، اليوم الاثنين، بشمول المسؤولين الكرد في الإقليم بالقانون المقترح من رئاسة الجمهورية المتعلق باسترداد الأموال المهربة.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إن “هناك مليارات الدولارات المهربة والموجودة في البنوك الخارجية والتي حصلت عليها القيادات الكردية والعوائل الحاكمة من أموال بيع النفط وتهريبه ، فضلا عن سرقات المنافذ الحدودية وغيرها”.وأضاف، أن “هذا القانون يجب أن يشمل الإقليم، لكي تتم استعادة أموال الشعب الكردي التي تعرضت للنهب دون حسيب او رقيب”.وتابع، ان “الأحزاب الكردية الحاكمة لا توجد جهة قادرة على محاسبتها”.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قدم الى مجلس النواب قانون “استرداد الأموال المهربة”، للقضاء على الفساد المستشري بالبلد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *