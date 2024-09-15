نائب كردي يطالب عدم التساهل مع الأحزاب الرئيسية في الإقليم بشأن الانتخابات

نائب كردي يطالب عدم التساهل مع الأحزاب الرئيسية في الإقليم بشأن الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت كتلة حراك الجيل الجديد، اليوم الاحد، التأكيد على إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان بكل شفافية ونزاهة، داعيا الى عدم التساهل مع الأحزاب المتسلطة في الإقليم .وقال المتحدث باسم الكتلة النائب ريبوار أو رحمن في حديث صحفي ، أن ” جميع الأحزاب الكردية مصرة على إجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد “.وأضاف أن ” المسؤولية تقع على عاتق المفوضية لإدارة انتخابات نزيهة وشفافة وعدم التساهل مع اي جهة سياسية داخل الإقليم وخصوصا الجهات المتسلطة “.وأشار إلى أن” انتخابات برلمان كردستان تعتبر نوع من الاختبار لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، لافتا إلى أن “جميع القوى الكردية مع اجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة لإنهاء المشاكل التي يعاني منها الشعب الكردي”. 

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