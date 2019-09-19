نائب كردي: 140 ألف عنصر فضائي في البيشمركة

نائب كردي: 140 ألف عنصر فضائي في البيشمركة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة المستقبل والنائب الكردي سركوت شمس الدين، الخميس (19 أيلول 2019)، عن وجود (140) عنصر بيشمركة يستغلون من قبل حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين.وقال شمس الدين في حديث  صحفي، إن “هنالك 200 ألف عنصر مسجل ضمن تشكيلات وزارة البيشمركة، موزعين على قوات (70)، التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، و(80)، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ويستلمون رواتب شهرية”.وأضاف، أن “العدد الحقيقي للعناصر المتواجدين في مقراتهم (60) ألفا فقط، والبقية (140) ألف، يتقاضون رواتب فضائية أو تعطيهم الأحزاب رواتب مقابل استخدامهم في الانتخابات لأغراض التصويت لهم”، مبيناً أن “الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين هما من يدير هذا الامر”.وكان عبد المهدي، القائد العام للقوات المسلحة أمر، بإعادة هيكلة قيادة العمليات المشتركة عبر ضم قواتي البيشمركة والحشد الشعبي إليها، في خطوة تأتي لحصر القرار العسكري والأمني في البلاد.وجاء الأمر الديواني الصادر عن عبد المهدي مؤخراً، بضرورة ضم مختلف القوات العسكرية في العراق إلى قيادة موحدة برئاسته.

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