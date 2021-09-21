نائب كردي:(12) ألف متقاعد فضائي في الإقليم

نائب كردي:(12) ألف متقاعد فضائي في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي ورئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الثلاثاء، بأن أكثر من 12 ألف متقاعد “غير قانونيين” يستلمون رواتب باسم البيشمركة، مشيراً إلى أن أغلبهم يقيمون خارج العراق.وقال شمس الدين  في حديث صحفي، إن “الإصلاح الذي تعلن عنه حكومة إقليم كردستان، في مؤسسة البيشمركة هو إعلامي ودعائي فقط“.وأضاف إنه “يوجد أكثر من 12 ألف متقاعد يتسلمون رواتب ضباط وقادة كبار في البيشمركة بشكل غير قانوني، وأغلبهم يقيمون خارج العراق“.وأضاف أن “هؤلاء يقسمون على قوات 70، و80، وهم بالأساس يتبعون لأحزاب السلطة الحاكمة، ولا يمكن المساس برواتبهم، رغم أنها غير قانونية ومن المفترض إيقافها استناداً لقانون الاصلاح الذي تتحدث عنه حكومة الإقليم”.

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