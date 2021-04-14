نائب كردي:12 ألف موظف يتسلمون رواتب درجات خاصة في الإقليم بشكل غير قانوني

نائب كردي:12 ألف موظف يتسلمون رواتب درجات خاصة في الإقليم بشكل غير قانوني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي ورئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الاربعاء، عن وجود 12 ألف موظف يتسلمون رواتب درجات عليا وخاصة في الإقليم بشكل غير قانوني.وقال شمس الدين في حديث صحفي ،إنه “نتيجة لفساد الأحزاب الحاكمة ونفوذها فأنها لديها الآلاف من الأرقام الفضائية تستخدمهم للحملات الانتخابية”.وأضاف أنه “12 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات المختلفة في إقليم كردستان يتسلمون درجات عليا في هيئة التقاعد داخل الإقليم وغالبيتهم خارج البلد، ورواتبهم غير قانونية، لكن الجهات الرقابية لاتستطيع قول كلمتها بسبب الخوف من أحزاب السلطة”.وكان النائب الكردي غالب محمد قد كشف وجود الآلاف من الموظفين يتسلمون رواتب فضائية، وأن الأرقام التي تعلنها حكومة الإقليم عن إيقاف رواتبهم هي مجرد أحاديث إعلامية. 

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