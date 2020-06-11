نائب كردي:200 ألف متقاعد عسكري فضائي في كردستان يستلمون رواتب غير قانونية

نائب كردي:200 ألف متقاعد عسكري فضائي في كردستان يستلمون رواتب غير قانونية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة المستقبل في البرلمان العراقي، النائب الكردي، سركوت شمس الدين، الخميس (11 حزيران 2020)، عن استلام 200 ألف متقاعد عسكري في كردستان، يستلمون رواتب غير قانونية.وقال شمس الدين، في حديث صحفي، إن “هناك 200 ألف متقاعد يستلمون رواتب من البيشمركة والمؤسسات العسكرية على اعتبار انهم قاتلوا النظام السابق وهذا غير صحيح واغلب الذين شاركوا في القتال هم بلا حقوق”.وأضاف، أن “الاقليم وقيادته تستغل وضع بغداد السياسي المضطرب للاستمرار في عمليات الفساد والحكومة الاتحادية غير قادرة على محاسبته لانها لاتمتلك بيانات واضحة عن عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين ولو ارسلت لجنة الى كردستان للتحقيق بهذا الأمر لاكتشفت اشياءً صادمة”.وكشف سركوت شمس الدين في وقت سابق عن وجود 300 ألف موظفي في إقليم كردستان يستلمون رواتب بطريقة غير قانونية، وهم غير مشمولين بالاستقطاعات.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إن “300 ألف مابين فضائي وبين رواتب مزدوجة وهنالك الالاف ممن يستلمون 3 رواتب في الاقليم وهي تقاعد بيشمركة وراتب من الحزب وراتب من الحكومة كونه موظفا فيها”.وأضاف أن “هذه الأعداد هي تقريبية حصلنا عليها بجهد ذاتي من خلال وسائل الإعلام أو نوابنا في برلمان الإقليم”، مشيراً إلى أن “الحزبين وتحديدا الديمقراطي يفعل كل شيء من أجل استمرار سلطته داخل الإقليم وحديث رئيس الحكومة مسرور بارزاني عن الإصلاحيات هي مجرد استهلاك أو لفت أنظار العالم الخارجي”.

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