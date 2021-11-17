نائب كردي:800 شركة نفطية عاملة في الإقليم لا تدفع الضرائب للحكومة

نائب كردي:800 شركة نفطية عاملة في الإقليم لا تدفع الضرائب للحكومة
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان عمر كولي، الأربعاء، أن هناك أرقاما “غريبة” في الملف النفطي للإقليم.وقال كولي في حديث صحفي: إن “800 شركة عاملة في القطاع النفطي لا تدفع أي ضرائب للحكومة”.وأضاف أن “حكومة الإقليم تأخذ الضرائب من الكسبة وأصحاب الأعمال الصغيرة، بينما عائدات تلك الشركات تقدر بمليارات الدنانير شهريا”.ويعاني قطاع النفط في إقليم كردستان من إشكاليات خطيرة، حيث يتهم الإقليم بالفساد وعدم الشفافية. 

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