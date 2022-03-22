نائب: لاتقدم في اجتماعات الصدر والإطار

نائب: لاتقدم في اجتماعات الصدر والإطار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلدوي , الثلاثاء، عن مساع لتقريب وجهات النظر بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لاجل الدخول بجلسة السبت بوجهة نظر واحدة, فيما أشار بوجود مساعي خارجية منها من يسعى الى حل الازمة بين الفريقيين الشيعيين وأخرى تعمل على تشتيت المكونات .وقال البلداوي في تصريح صحفي , ان ” الحوارات بين التيار الصدري والاطار التنسيقي مازالت بين شد وجذب مرة يقتربان للحل وأخرى يعودا الى نقطة الصفر ” .وأضاف ان “هناك حراكات ومساعي داخلية حثيثة تسعى الى تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالكتلة الشيعية الأكبر وتشكيل الحكومة لاجل الدخول الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل بوجهة نظر واحدة”.وأشار البلداوي الى انه “لا يخفى بوجود مساعي خارجية الا انها على وجهتين الأولى تسعى الى التقريب بين الاطار والتيار وأخرى تعمل على تشتيت المكونات ” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *