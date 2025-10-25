نائب: لا نزاهة في الانتخابات المقبلة فالنتائج وضعت قبل إجرائها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر النائب باقر الساعدي، اليوم السبت، من تفاقم ظاهرة استغلال موارد الدولة في الحملات والدعاية السياسية، مؤكداً أن هذه الممارسات بلغت مستويات غير مسبوقة وتشكل خرقاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين القوى المتنافسة.وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “ظاهرة استخدام المال العام ومؤسسات الدولة لأغراض سياسية ليست جديدة، لكنها اليوم أصبحت أكثر وضوحاً واتساعاً، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية”، مشدداً على أن “استمرار هذه التجاوزات يضعف الثقة بالعملية الانتخابية ويقوض العدالة السياسية”.وأضاف أن “الجهات الرقابية مطالَبة باتخاذ إجراءات حازمة لمنع استغلال موارد الدولة في الترويج الانتخابي لأي جهة كانت”، داعياً إلى “تفعيل القوانين التي تضمن حياد المؤسسات الحكومية وعدم زجها في الصراع السياسي”.وأشار الساعدي إلى أن “تحقيق نزاهة الانتخابات المقبلة يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف بمبدأ تكافؤ الفرص والابتعاد عن استغلال النفوذ الإداري والمالي”.

