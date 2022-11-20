نائب لحكومة السوداني:منصب رئيس سلطة الطيران المدني مهني تخصصي أبعدوا الأحزاب عنه

نائب لحكومة السوداني:منصب رئيس سلطة الطيران المدني مهني تخصصي أبعدوا الأحزاب عنه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار إسماعيل، اليوم الاحد، من منح منصب رئيس سلطة الطيران الى الأحزاب التي تمتلك اجنحة مسلحة. وذكر اسماعيل في تغريدة بـ”تويتر” أن” منصب رئيس سلطة الطيران يجب ان لا يمنح لمرشح حزبي لا يجيد اللغة الانكليزية ولا يفقه شيء عن الطيران المدني كون المنصب مهني تخصصي ولاسيما بأن سلطة الطيران مرتبطة بمنظمات الدولية عبر مواثيق واتفاقيات”. وطالب بـ”أبعاد سلطة الطيران والخطوط الجوية والملاحة الجوية عن الاحزاب ولاسيما “اجنحتها المسلحة”.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد قرر في وقت سابق إعفاء رئيس سلطة الطيران المدني العراقي “نائل سعد” ومدير مطار بغداد الدولي “علي تقي” من منصبيهما، على خلفية الحريقين اللذين اندلعا في مطار بغداد الدولي.

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