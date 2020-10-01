نائب لحكومة الكاظمي:إذا كنتم تعرفون الجهات التي تقصف البعثات لماذا لا تقدموهم للعدالة؟

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شيوخ قبائل شمر في العراق يناشدون الملك سلمان وولي عهده “العفو عن الامير تركي بن عبدالله”
الشيوخ الأمريكي:إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد سيكون لصالح النفوذ الإيراني
مصدر:الداخلية ستعرض مجموعة من متعاطي المخدرات باعتبارهم هم من قاموا باستهداف البعثات لإبعاد الجرم الحقيقي عن ميليشيا الحشد!!
مفوضية الانتخابات:كيف نجري الانتخابات وقانون الانتخابات لم يكتمل وتأخر التخصيصات المالية؟
نائب ميليشياوي:الحشد الشعبي سيخرج القوات الأمريكية من العراق!!!!
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نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
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هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
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