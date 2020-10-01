نائب لحكومة الكاظمي:إذا كنتم تعرفون الجهات التي تقصف البعثات لماذا لا تقدموهم للعدالة؟

نائب لحكومة الكاظمي:إذا كنتم تعرفون الجهات التي تقصف البعثات لماذا لا تقدموهم للعدالة؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو لجنة العلاقات الخارجية، عامر الفايز، الخميس (1 تشرين الأول 2020)، على إعلان وزير الخارجية فؤاد حسين، فتح قنوات للحوار مع الجهات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في العراق.وقال الفايز في حديث صحفي، إن “الحكومة الامريكية انذرت العراق في حال عدم امكانيته في حماية البعثات والسفارات بانها ستغلق السفارة”، مبيناً أن “غلق السفارة الامريكية وعدد من سفارات الاتحاد الاوروبي وهذا ضد مصلحة العراق”.واشار إلى أن “المتحدث باسم الخارجية الامريكية قال لن نخرج من العراق ولن نغلق السفارة ولن يكون هناك ضرر بمصلحة الولايات المتحدة ولكنهم يضرون العراقيين، وهذا التصريح يختلف عن تصريح وزير الخارجية العراقي”.ولفت إلى أن “الحكومة الايرانية صرحت بانها لن تستهدف السفارات وليس لها علاقة بذلك، وهذا شأن ايراني وقد يكونون صادقين في قولهم، اما كلام وزير الخارجية بالتحاور مع الجهات التي تقوم بقصف السفارات اتصور ان الامر غير دقيق لان الجهات غير معروفة”، مبيناً أن “قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة تبرأت من هذا الامر”، متسائلا “من تحاور الحكومة جهات معلومة او لا؟ وإذا كانت معلومة وتقوم باستهداف العراقيين على الحكومة اتخاذ اجراءاتها وليس التحاور معها”.وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين قال، أمس الأربعاء، إنه تم فتح قنوات حوار مع بعض فصائل المقاومة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والسفارات.وذكر حسين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد ، أنه “تم فتح أبواب النقاش مع فصائل المقاومة للحوار بخصوص استهداف البعثات، وخصوصاً أن بعض الفصائل لديها توجهات سياسية وهي من ضمن المنظومة السياسية”.

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