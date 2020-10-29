نائب لحكومة الكاظمي :أين انجازاتكم ؟

نائب لحكومة الكاظمي :أين انجازاتكم ؟
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، اليوم الخميس، رسالة الى الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي.وقال العقابي في تغريدة له:، “بلغت قيمة الإيرادات الكلية لأربعة اشهر قرابة ٢٠ تريليون دينار وهو مبلغ ضئيل ، وكانت حصة الايرادات غير النفطية منه قرابة ٢ تريليون دينار بينما روجت الحكومة كثيرا إلى وجود زيادة في إيرادات المنافذ الحدودية بعد سيطرتها عليها وهو تضليل واضح للرأي العام”.وأضاف:، “إذ تعد هذه الايرادات الادنى مقارنة بالسنوات الماضية ولا تشكل سوى ٥ % من الإيرادات العامة”.وختم العقابي تغريدته:”فأين الإنجاز الحكومي المدعى؟!”.

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