نائب لعبد المهدي:كفى سرقة أموال الشعب وتعذيب الأبرياء

نائب لعبد المهدي:كفى سرقة أموال الشعب وتعذيب الأبرياء
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتسليط من وصفتهم بـ”زمرة الساديين المرضى” على رقاب البشر، فيما هددت بكشف ما حصل اثناء مداهمة صالات الروليت.وقالت نصيف في بيان : “سأعلن للشعب العراقي ما الذي حصل اثناء المداهمات وكيف سرقتم من صاحب فندق الرشيد مليوني دولار، وكيف سرقتم مجوهرات وساعات واموال داود شمو الايزيدي صاحب فندق بغداد، وكيف لم تقتربوا من فندق المنصور رغم وجود صالات الروليت لأنه ابن عمكم ايها الرقابي، وكيف تسرقون اموال الكاشير وتعذبوه ليقول ان المال المسروق ليس 100 الف دولار وانما من فئة الدولار الواحد”.واضافت، “سأقول للشعب العراقي ايضا كيف تعلقون الشباب المحتجزين ليلاً لتتصلوا بأصحاب الفنادق لابتزازهم”، مبينة ان “حبل الظلم قصير والإيقاع بالضحايا وتعذيبهم من قبل الساديين المرضى الذين سلطتهم على رقاب الضحايا لن يستمر”.

وتابعت ان “هؤلاء السجناء وأهلهم سيصل صوتهم الى رب العباد والى اصحاب الضمائر الحية، فإذا كانت فيك شجاعة فلا تستخدم اسم الوزارة في رفع الدعاوى بل اعلن عن نفسك وقل للناس بأنك انت وجلاوزتك من ترفعون الدعاوى بعد ان فشلت محاولاتك للصلح معي، فلا صلح على حساب الأبرياء والمظلومين”.

واكدت “اننا على ثقة بأن القضاء العراقي سيقول كلمته ويحقق العدالة كما عهدناه، خصوصا بعد أن يئسنا من قيام رئيس الوزراء بأي اجراء تجاه هذه الزمرة، وهو يرى الظلم يحصل أمام عينيه ويلتزم الصمت، واليوم نحمله المسؤولية عن تعذيب الرجال وإهانتهم في السجون ليلا وارجاعهم صباحا، ونقول له انك المسؤول عن تسليط هذه الزمرة على رقاب البشر، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل”.واشارت الى ان “100 قضية ضدها لن تثنيني ولن تثني النواب عن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وخصوصاً المعروفين بفسادهم”، مؤكدة ان “زمن البلطجية والشقاوات انتهى، وأما ان نعيش في دولة يحكمها القانون او نموت بشرف”.

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