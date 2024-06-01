نائب للسوداني:أين احترام الإنسان التي تدعي بها؟وقواتك الأمنية تعتدي على المتظاهرين

نائب للسوداني:أين احترام الإنسان التي تدعي بها؟وقواتك الأمنية تعتدي على المتظاهرين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، اليوم السبت، رئيس الوزراء بفتح تحقيق على خلفية الاعتداء الذي تعرض له المهندسين المتظاهرين في البصرة. وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “الاعتداء على المهندسين الشباب السلميين في محافظة البصرة من قبل القوات الامنية مخالف للدستور وسوف نتصدى له بكل قوة”.وأضاف، أن “الاعتداء على خريجي كليات الهندسة المعتصمين منذ اشهر للمطالبة بتوفير فرص عمل حكومية لهم، ولن نسمح بالاعتداء عليهم”.ودعا مجلس الوزراء “تقديم حلول حقيقية لتوفير فرص عمل لهم”.وتابع ان “استيعاب خريجي الكليات الهندسية وتوفير فرص عمل لهم والاستفادة من طاقاتهم الشبابية بدلا من استقدام العمالة الأجنبية خاصة في قطاع النفط”.

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