نائب: لن نصوت على موازنة 2018 الخالية من تعويضات أهالي نينوى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة نينوى محمد العبد ربه، اليوم الأحد، ان نواب المحافظة لن يصوتوا ولن يدخلوا أي جلسة برلمانية تطرح فيها موازنة 2018 وهي خالية من أموال تعويضات اهالي الموصل وإعادة أعمار المدينة.وقال العبد ربه في تصريح صحفي له اليوم، ان “موازنة 2018 خالية من أي مبالغ مخصصة لإعادة أعمار الموصل، وكما يعلم الجميع مدينة الموصل مدمرة، فإذا بهذه الموازنة لا توجد أموال فبأي موازنة ستوجد أموال إعادة أعمار الموصل”.وبين، أن “اعتراض نواب نينوى على موازنة 2018 واضح، كما يجب ان تكون هناك أموالا لأهالي الموصل تحديدا لتعويضهم عن ما حصل لهم من ضرر، فهناك عشرات الآلاف من الدور سويت مع الأرض نتيجة العمليات العسكرية، وهذا ليس ذنب المواطن، بل تتحمله الحكومة باعتبارها الأب وهي المسؤولة عن الجميع”.وأضاف النائب عن اتحاد القوى العراقية، أن “نواب نينوى سيقاطعون أي جلسة تطرح فيها موازنة 2018، وهذه الموازنة خالية من أموال تعويضات اهالي الموصل، كما أموال أخرى هي لإعادة أعمار محافظة نينوى”.