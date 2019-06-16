نائب “متخوف” من بروز معارضة برلمانية!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدى النائب عن تحالف البناء، قصي عباس، اليوم الاحد، تخوفه من بروز “المعارضة السلبية” التي تهدف إلى اسقاط العملية السياسية، وإثارة الشارع، وتصعيد الوضع الأمني، حسب قوله.وقال قصي عباس، في حديث صحفي، إن “المعارضة الايجابية هي التي تهدف إلى تقويم عمل الحكومة، كما يحدث في الدول المتقدمة، وهي أمر جيد ويجب ايجادها لتصحيح مسار الحكومة”.وأضاف عباس، أن “بروز معرضة سلبية يأتي بسبب وجود نوع من الاخفاق في تطبيق البرنامج الحكومي”، مبيناً أن “سبب الاخفاق هو عدم اكتمال الكابينة الوزارية، وصرف حصص المحافظات من قانون موازنة 2019، وكذلك التحديات الأمنية والاقليمية”.وتابع، أن “المعارضة اتجاه لا يمكن لأحد الذهاب اليه قبل حسم توزيع الدرجات الخاصة، على اعتبار توجه انظار أغلب الكتل السياسية صوب تلك المناصب المهمة”، معرباً عن “تخوفه من بروز معارضة سلبية هدفها التصعيد الأمني واسقاط الحكومة، وإثارة الشارع العراقي”.