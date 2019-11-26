نائب متلبس بالرشوة وكتل تريد رشوة المتظاهرين

نائب متلبس بالرشوة وكتل تريد رشوة المتظاهرين
آخر تحديث:

 بقلم:خليل ابراهيم العبيدي

نائب يرتشي ، وذاك نائب يعتدي ، وثالث يدور حول العقود في الدوائر الحكومية ، وأخرين كانوا مستمرين بالفساد، والمتهم بالرشوة هو متلبس صار أمام القضاء بعد هذه الفضيحة له ولكتلته التي جاءت به إلى مجلس ، كان وزال عند الشعوب هو المؤتمن على حاضرها ومستقبلها ، غير ان نواب الزمن الاغبر عازمون وهم في غمرة الصراع بين الشعب وكتلهم البالية يرتشون ويتاجرون ويهربون العملة الصعبة ويراهنون على بقاء المزاد والبيع سالبين كل مقومات الاقتصاد . في بلد شعب ينطبق عليه المثل القائل(شأنه شأن البعير الصبور يحمل الذهب ويأكل العاكول )

ان من تم المسك به مرتشيا هذا واحد من مئات من ارتشوا وسرقوا ، وهم نتاج نظام فاسد ، ادى الى هذه الثورة الشعبية العارمة ، الثورة التي تتصدى لها الكتل اليوم بكل وسائل الغدر لتحمي هذا النائب وأمثاله ، والكتل التي تضم هذه النماذج من النواب هي من يتهم المتظاهرين بالمتأمرين تقف وراءهم اياد اجنبية خبيثة ، اما يد النائب المرتشي فهي يد نظيفة لانها ترتشي (على باب الله لتعييش كتلها ) وتمولها بالمال الحرام , هذه بعض نواميس اجتهاد بعض معتمري العمائم، فهم يرون المرتشي والمختلس هو الذي يحافظ على بلده من المؤامرات ، والشاب المطالب بحق بلده بالتقدم والرفاه متأمر عليه ، وتناسوا وهم يدافعون اليوم عن مواقعهم ، ان رشوة الشباب بمنجزات بائسة لم تعد كافية لعودتهم الى دورهم طالما ظلت هذه الكتل جاثمة على صدور الشباب….

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *