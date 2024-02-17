نائب: مجلس النواب العراقي لخدمة الأحزاب والفاسدين

نائب: مجلس النواب العراقي لخدمة الأحزاب والفاسدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب المستقل ناظم الشبلي، السبت، مجلس النواب العراقي، ووصف اداءه بـ “الضعيف”.وقال الشبلي في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يحتاج الى تقوية دوره الرقابي، ومشاركته بإقرار قوانين مهمة تدير الازمات التي يمر بها العراق.ورأى، ان “مجلس النواب لم يمارس دوره الرقابي منذ فترة طويلة، مبينا، ان “التوافق اضعف دور البرلمان”.وأشار الشبلي الى ان “العراق يعاني جملة من المعوقات والمشكلات، وحلّها يتطلب وجود مجلس نواب يتمتع بالارادة والقوة”.وشهد مجلس النواب طيلة فترة تولي محمد الحلبوسي لرئاسته ضعفا كبيرا أضر بهيبته.

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