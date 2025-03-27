نائب: مجلس النواب عازم على تعديل قانون الانتخابات خدمة لأحزاب السلطة

نائب: مجلس النواب عازم على تعديل قانون الانتخابات خدمة لأحزاب السلطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب علي يوسف، الخميس، ان “مجلس النواب عازم خلال جلساته المقبلة على حسم قانون الانتخابات من خلال اجراء تعديلات بسيطة على القانون الحالي بعيدا عن ارباك عمل مفوضية الانتخابات، حيث ان المجلس لن يواجه صعوبة تذكر في تعديل قانون الانتخابات الحالي، خصوصا فيما يتعلق بنظام الدوائر المتعددة او الدائرة الواحدة، اذ يواصل العمل من اجل تحديد شكل النظام الذي ستجرى بموجبه عملية الاقتراع، خصوصا ان مفوضية الانتخابات سبق لها ان عملت ونجحت بنظام الدائرة الواحدة وكذلك الدوائر المتعددة، وبالتالي لن تواجه اي مشاكل تذكر مع ذهاب مجلس النواب نحو تعديل القانون”.

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