نائب :مجلس النواب فاقد الشعور بالمسؤولية

نائب :مجلس النواب فاقد الشعور بالمسؤولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الخميس، وجود خلل وارباك في أداء مجلس النواب، مشيرا إلى أن غياب الأعضاء وعدم الشعور بالمسؤولية اثر بشكل كبير على سير أعمال المجلس.وقال العقابي في تصريح  صحفي، إن “أداء مهام عمل مجلس النواب ليس بالمستوى الطموح”، مبينا أن “عمله لا يناسب مع التحديات الجسيمة التي نواجهها لاسيما في ما يخض تشريع القوانين”.وأضاف أن “هناك ارباك واضح في أداء مجلس النواب خلال الفترة الماضية”، مشيرا إلى أن “الخلل واضح لاسيما مع تغيير عدد كبير من أعضاء المجلس خلال الجلسات السابقة”.وكان النائب يونادم كنا جمل في وقت، رئاسة البرلمان مسؤولية عدم تمرير القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الماضي، مبينا ان رئاسة البرلمان تتغاضى عن محاسبة المتغيبين او عرض القوانين الخلافية. 

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