نائب محافظ بابل:المحافظ صديق عمار الحكيم أس الفساد في المحافظة

نائب محافظ بابل:المحافظ صديق عمار الحكيم أس الفساد في المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة بابل حسين السعبري، الاثنين ، عن تورط بعض المدراء العامين في المحافظة بملفات فساد كبيرة.وقال السعبري في تصريح صحفي، ان “محاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى وقفة حقيقية من مجلس النواب”. .وأضاف أن ” التغيير في بابل يبدأ من رأس الهرم ومن ثمة محاسبة وإقالة المدراء الفاسدين وابقاء مدراء نزيهين في وظائفهم” .وأشار إلى أن” مؤشرات فساد كبيرة ستطال عددا من المدراء في محافظة بابل” ، لافتا إلى أن “اقالة الفاسدين ستبدأ من رأس الهرم المحافظ صديق عمار الحكيم وقيادي في تياره  نزولا إلى أصغر موظف مرورا بالمدراء”.

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