نائب مستقل:مبادرتنا السياسية ســتكون الحفــاظ علــى مصالــح الشــعب

نائب مستقل:مبادرتنا السياسية ســتكون الحفــاظ علــى مصالــح الشــعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائــب عــن كتلة المســتقلين حســين الســعبري، الأربعاء، عن استعداد النواب المستقلين لطرح مبادرة جديدة بشأن الانسداد السياسي الحاصل في البلد.وقــال الســعبري في حوار متلفز، إن “المســتقلين فــي مجلس النواب يرتبــون صفوفهم ويجمعون أوراقهــم من أجل أن نكون جــزءا من الحل وبمبــادرة جديــدة ونعمل علــى إنضاجها”.وأضاف، أن “مبــادرة الإطار التنســيقي مطروحــة في الســابق ونحاول كمســتقلين أن نطــرح شــيئا جديــدا من أجــل الخروج بحلــول ناضجة تســهم في تهدئــة المواقف والصراعــات والتجاذبــات السياســية بين الكتل”.وأكــد السعبري، أن “الأولويــة في مبــادرة المســتقلين ســتكون الحفــاظ علــى مصالــح الشــعب العراقــي قبــل أي مصلحة أخــرى، كما أننا كمســتقلين لا نريــد أن نكــون مجــرد رقــم ولكننــا نرغــب فــي أن نضــع حــلا للأزمة مناسباً”. 

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