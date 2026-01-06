نائب من ائتلاف المالكي يدعو الى تجديد الولاية الثانية للسوداني

نائب من ائتلاف المالكي يدعو الى تجديد الولاية الثانية للسوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم العلوي، الثلاثاء، دعمه لتجديد ولاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لولاية ثانية، مشددا على أن هذا الخيار يأتي انطلاقا من مصلحة العراق العليا والحفاظ على الاستقرار السياسي والخدمي.وقال العلوي في تصريح صحفي، إن “المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب استمرار النهج الحكومي الحالي، ولا سيما في ظل ما تحقق من استقرار أمني نسبي وتحسن في بعض الملفات الخدمية والاقتصادية”، مبينا أن “السوداني رجل ناجح وصاحب تجربة كبيرة ولديه استحقاق انتخابي، وأثبت خلال ولايته الحالية قدرة واضحة على إدارة الدولة والتعامل مع التحديات المعقدة”.وأضاف أن “تجديد الثقة برئيس الوزراء لولاية ثانية سيسهم في استكمال المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، وعدم إرباك المشهد السياسي بالدخول في صراعات أو تغييرات غير محسوبة”، مؤكداً أن “دولة القانون ترى أن مصلحة العراق تتقدم على أي اعتبارات سياسية أو حزبية”.وأشار العلوي إلى أن “القوى السياسية مطالبة اليوم بتغليب لغة التفاهم والاستقرار، ودعم أي مسار حكومي يهدف إلى تعزيز السيادة وتحسين مستوى معيشة المواطنين”، لافتاً إلى أن “الاستقرار السياسي هو المدخل الحقيقي لمعالجة الملفات العالقة وبناء دولة المؤسسات”.ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه المشهد السياسي حراكا بشأن المرحلة المقبلة والاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وبدء تداول أسماء وشخصيات محتملة لقيادة الحكومة القادمة. ويُعد محمد شياع السوداني، من أبرز المرشحين للاستمرار في رئاسة الوزراء، في ظل ما تعتبره أطراف سياسية “أداء مستقرا” لحكومته مقارنة بمراحل سابقة.

