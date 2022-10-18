نائب من العصائب:سنحاسب لجنة “أبو رغيف”

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كلاوات الدعوجية..السوداني:القضاء على الفقر من أولوياتي
ههههههه..الإطار:العراق سيصدر الكهرباء للخارج في ظل حكومة السوداني!!
حزب بارزاني “يهدد”الدولة جراء فتح مطار كركوك!
النزاهة:ضبط مناقصة فاسدة بمبلغ(5) مليارات دينار لشراء مادة ” الشب”
نائب:هيثم الجبوري وراء سرقة 2.5 مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
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ولايتي:دعم الحشد الشعبي من أولوياتي البرلمانية
بالوثيقة..وزارة المالية تطالب النزاهة بالتحقيق في سرقة (2.5) مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
الأعرجي للهيان:العراق وإيران جسدان في روح واحدة!!!
تظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بغداد..كفى انتهاكا لسيادة العراق
تظاهرات الشعب العراقي ..« إيران لن تحكم العراق»
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