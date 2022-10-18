نائب من العصائب:سنحاسب لجنة “أبو رغيف”

نائب من العصائب:سنحاسب لجنة “أبو رغيف”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن ميليشيا العصائب علي تركي، الثلاثاء، عزم مجلس النواب على محاسبة لجنة الأمر الديواني رقم 29، والمعروفة باسم “لجنة أبو رغيف” المشكلة من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال والمنتهية صلاحيته مصطفى الكاظمي.وقال تركي في تصريح  صحفي، ان “هناك شبهات فساد تطال لجنة ابو رغيف سيئة الصيت التي بقيت تزاول اعمالها رغم صدور قرار قضائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها”.واضاف، ان ” قرار المحكمة الاتحادية العليا كان واضحا وصريحا بالغاء لجنة الأمر الديواني رقم 29 ، الا انها بقيت مستمرة باعمالها طيلة الفترة الماضية”.واشار تركي الى ان ” مجلس النواب عازم محاسبة لجنة ابو رغيف نظرا لقيامها باعمال مشبوعة وغير دستورية خلال فترة حكومة تصريف الاعمال”.وقررت المحكمة الاتحادية العليا في مطلع الشهر الثالث من العام الجاري، إلغاء لجنة الأمر الديواني رقم 29، والمعروفة باسم “لجنة أبو رغيف”.

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