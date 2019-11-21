نائب من تحالف الفتح يطالب بإقالة عبد المهدي

نائب من تحالف الفتح يطالب بإقالة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, الخميس, ان أي اتفاقات بشان تلبية مطالب المتظاهرين سوف يكون مصيرها الرفض من قبل المتظاهرين مالم يتم اقالة الحكومة, مطالبا الكتل السياسية الى عدم التمسك بعبدي المهدي وان أي تغيير وزاري سوف لايكون له أي قبول.وقال القدو في تصريح صحفي، إن “أي حل للخروج من الازمة الحالية لايمكن قبوله الا ان يسبقه قرار بإقالة الحكومة لكونه مطلب أساسي واولي للمتظاهرين”, واصفا “تمسك الكتل السياسية بالحكومة كمن يحاول ان يمسك قشة في البحر”.وأضاف ان “على الكتل السياسية ان تعيد حساباتها بشأن الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين لكون الفجوة أصبحت واسعة بين الحكومة والمتظاهرين”.وأشار الى ان “أي اجراء ستقوم به الحكومة بتغيير الوزراء حتى وان منحت الكتل السياسية الحرية لعادل عبد المهدي باستبدال وزرائه سيكون مصيره الرفض من قبل الجماهير”.

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