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مصدر:أمريكا غاضبة على قيادات حزبي بارزاني وطالباني لدعمها لعبد المهدي المرفوض من قبل الشعب
الصعيب:حكومة كردستان تفتح مشاريع لها خارج حدود الإقليم بتواطؤ من عبد المهدي وفالح الفياض
ائتلاف النصر يجدد تأكيده على إقالة عبد المهدي
الجربا:الحلبوسي يمتلك 3 حقائب وزارية ولهذا السبب يرفض إقالة عبد المهدي
نائب من تحالف الفتح يطالب بإقالة عبد المهدي
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الصعيب:حكومة كردستان تفتح مشاريع لها خارج حدود الإقليم بتواطؤ من عبد المهدي وفالح الفياض
حرب:قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه البرلمان منح زيادة جديدة لرواتب رفحاء الخيالية
القانونية النيابية:100 مليار دولار تم تهريبها خارج العراق من قبل “الرموز السياسية”
عدالة برلمان الحلبوسي..نائب:4 ملايين دينار الفرق بين راتب النائب والموظف
الخدمات النيابية:اتفاقيات عبد المهدي مع الصين لازالت “غامضة”
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
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