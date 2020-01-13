نائب من جماعة الحلبوسي:ندعم تحويل العراق إلى اقاليم

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال فيصل العيساوي، النائب عن تحالف القوى ، الاثنين، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديه القدرة على ’’شل’’ الاقتصاد العراقي من خلال خطوة واحدة يتخذها.وبين عضو اللجنة المالية، في حديث صحفي، انه “لا وجود لصراع مكونات بشأن الموقف من تواجد القوات الأميركية في العراق بل هناك اختلاف في وجهات النظر”.وابدى العيساوي خشيته من ان “يؤدي انسحاب القوات الأميركية لعودة داعش” مبيناً “نحن أبناء المحافظات الغربية نعرف انها أكثر من عانى من خطر داعش”.وأضاف “نخشى أيضا من أن خطوة من هذا النوع تحت الضغط والغضب قد تعيد البلاد الى سنوات سابقة شهدت سيطرة داعش على المحافظات مع استغنائنا عن المعدات والآليات التي يستخدمها التحالف الدولي”.وبخصوص التهديدات الأخيرة التي اطلقها الرئيس الأمريكي تجاه العراق، أشار النائب عن تحالف القوى الى ان “تهديد ترامب بمصادرة 35 مليار دولار عراقية في الولايات المتحدة غير ممكن وبأي منطق”.ولفت بالقول “اقتصادنا مبني بشكل كامل على بيع النفط بالدولار، وقد يتجه ترامب لمنع تدفق الدولار للعراق، وممكن ان يوقف تدفق الحوالات الخارجية للعراق بالدولار ما سيتسبب بشلل الاقتصاد العراقي وهذه الإجراءات سهلة للغاية بالنسبة لاتخاذها كقرار من قبل الرئيس الأميركي”.وقال أيضا ان “الـ35 مليار دولار من أموال العراق التي تحدث عنها ترامب 40% منها فقط موجود في أمريكا”.واردف ان “البنك الفيدرالي لن يغامر بسمعته ويحجز أموال العراق المتواجدة فيه”.وعن تعليق التحالف الدولي اعماله في العراق، قال العيساوي ان “تعليق قوات التحالف اعمالها في العراق عطل اهم 3 أسلحة جوية في مواجهة داعش ولأننا ايضاً نعتمد على الرادارات الأميركية”.ونبه الى ان “فرض اميركا عقوبات على الصادرات العراقية النفطية سيؤدي الى ان ينهار الاقتصاد العراقي”.وبخصوص دعوات تحويل المحافظات العراقية الى أقاليم، ابدى النائب “دعمه تحويل المحافظات الى أقاليم”، مشيرا الى انه “خيار استراتيجي ولا علاقة له بالصراع الأميركي – الإيراني”.