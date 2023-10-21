نائب: من حق فصائل الحشد استهداف القوات الأمريكية في العراق

نائب: من حق فصائل الحشد استهداف القوات الأمريكية في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدت عضو مجلس النواب، سهيلة نجم، السبت، طرق استهداف المقاومة الإسلامية في العراق للقوات الأمريكية “مُباحة”، فيما أكدت أن الفصائل العراقية لن تبق مكتوفة الأيدي، اشارت الى إمكانياتها.وقالت نجم، في حديث صحفي، إن “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق تمتلك الكثير والكثير للرد على الجانب الأمريكي الداعم للمواقف الإسرائيلية وعملياتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني”، مبينة أن “حقوق الرد مكفولة للمقاومة”.وأضافت، أن “أي طريقة تستخدمها فصائل المقاومة العراقية للرد تعتبر مباحة؛ لأنها تدافع عن القضية الفلسطينية، وشعبها وارضها”، مؤكدة أن “العراق ومنذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بين موقفه ووقف بوجهه طيلة السنوات الماضية”.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن “المقاومة العراقية لن تبق مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث في فلسطين”، لافتة الى أن “الشعب العراقي وعلى طول الزمن لم يقف عاجزاً تجاه القضية المركزية، وهذا ما اثبته الحكومة الحالية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *