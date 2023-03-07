نائب: موازنة 2023 فيها شق استثماري يتناسب مع البرنامج الحكومي

نائب: موازنة 2023 فيها شق استثماري يتناسب مع البرنامج الحكومي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زياد الجنابي،الثلاثاء ، اختلاف موازنة العام الحالي  عن سابقاتها ، مشيرا إلى أن حكومة محمد شياع السوداني من شأنها تحفيز الاقتصاد العراقي . وقال الجنابي في حديث صحفي، ان “مسودة مشروع الموازنة لعام 2023 تختلف عن الموازنات السابقة من حيث الشكل والمضمون”، مضيفا ان” البرنامج الحكومي حقيقي وواقعي ولا يقبل الاجتهاد من بعض الفاسدين “. وأشار إلى أن ” موازنة عام 2023 ستختلف عن سابقاتها بوجود شق استثماري يتناسب مع البرنامج الحكومي الجديد لتقديم الخدمات “. وتابع أن ” هناك تفاهمات بين الحكومة والمؤسسة التشريعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي خلال المرحلة المقبلة “. وكان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، قد قدر في تصريح صحفي، الموازنة العامة لعام 2023 بــ170 تريليون دينار، مؤكدا ان الايام المقبلة ستشهد وصول الموازنة إلى مجلس النواب.

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