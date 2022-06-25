نائب: موعد تشكيل الحكومة الجديدة بعد عيد الأضحى المبارك

نائب: موعد تشكيل الحكومة الجديدة بعد عيد الأضحى المبارك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود،السبت، موعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أكدت تشكيلها سيكون بمشاركة كل الكتل والأحزاب السياسية.وقال الصيهود، في حديث صحفي: ان “المعطيات تبين بأن الحكومة العراقية الجديدة، سوف تشكل مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي، أي بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى”.وبين ان “القوى السياسية سوف تستغل العطلة التشريعية للبرلمان، من أجل الحوار والتفاوض والوقت كافي لوصول الكتل والأحزاب للتفاهمات النهائية، كما أن الحكومة الجديدة، سوف تشارك فيها جميع القوى السياسية الفاعلة، والتي لها تمثيل في مجلس النواب العراقي”.

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