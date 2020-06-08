نائب ميليشياوي:إخراج القوات الأمريكية من العراق أمراً ملزم

نائب ميليشياوي:إخراج القوات الأمريكية من العراق أمراً ملزم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ميليشيا جند الإمام النائب أحمد الأسدي، الاثنين، متابعة الحوار المرتقب بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من خلال لجنة الأمن والدفاع النيابية وأيضاً من خلال لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وعبر اجتماعات كقوى سياسية مع رئيس الوزراءن مشددا على أن قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق أمراً قطعياً ولا حوار فيهوقال الأسدي في بيان ، إن “الحوار المرتقب مهم للعراق ويجب أن يبنى على قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإخراج القوات الاجنبية من العراق كما يجب أن يبنى على أساس وضع جدولة زمنية لإخراج القوات الأجنبية من العراق”.واعتبر الاسدي أنه “لا حوار في مدى إبقاء القوات الأجنبية في العراق من عدمه”، مشيراً إلى أن “قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق صادر والتزمت به الحكومة السابقة وأصبح قرار ملزم”.وفيما يتعلق بالاتفاقات التي سيناقشها المفاوض العراقي مع واشنطن، نوه الأسدي إلى أن “القضايا الأخرى التي تتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي سنتابعها والآلية التي سيتم بها تنفيذ هذه الاتفاقيات”، مؤكداً أن “سيادة العراق ومصالح إيران ستكون أولاً وهو الأساس الذي نعتمده في جميع الحوارات”.

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