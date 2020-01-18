نائب ميليشياوي:الكتل الشيعية اتفقت على مرشح إيران لرئاسة الوزراء

نائب ميليشياوي:الكتل الشيعية اتفقت على مرشح إيران لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب الميليشياوي عن تحالف الفتح محمد البلداوي , السبت , عن اتفاق مبدئي بين الكتل الشيعية للموافقة على مرشح إيران لرئاسة الوزراء سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي, مؤكدا أن الكتل السياسية من المكونات الأخرى أبلغت بانها سوف لن تكون عائقا امام أي شخصية تختارها القوى الشيعية.وقال البلداوي في تصريح  صحفي، إن “القوى السياسية الشيعية توصلت الى تفاهمات للاتفاق على مرشح ايران لرئاسة الوزراء  ”، مشيرا إلى أن “القوى الشيعية ستقدم تلك الشخصية خلال الأسبوع الحالي ” .وأضاف ان “القوى السياسية من المكونات الأخرى قد أبلغت القوى الشيعية بانها سوف لن تقف عائقا امام اختيارنا لشخصية جديدة ومقبولة في حال الاتفاق عليها من جانبنا”.يذكر ان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي اكد في تصريح سابق، أن تحالف البناء والإصلاح توصلا الى اتفاق على تقديم شحصية جديدة لرئاسة الحكومة وستعرض خلال أيام قليلة .

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