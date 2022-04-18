نائب ميليشياوي:انبوب نفط(البصرة -العقبة) ليس بصالح العراق!

نائب ميليشياوي:انبوب نفط(البصرة -العقبة) ليس بصالح العراق!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب الميليشياوي عن الإطار التنسيقي وعد القدو،الاثنين، ان مجلس النواب في الوقت الحاضر شبه معطل.وقال القدو في حديث  صحفي، ان إثارة ملف مشروع انبوب نفط (البصرة – العقبة) في الوقت الراهن لا ينسجم مع الواقع السياسي للبلاد ولا داعي لهذا الانبوب اصلا ، عازيا السبب لمعاناة البلد من فراغ دستوري وان الحكومة الحالية هي تصريف اعمال لا يحق لها التصرف او التعاقد باي ملف من هذا القبيل، او اي اتفاق دولي.ولفت القدو الى ان الحديث عن معامل وهمية لتهريب النفط غير واضح، وان البرلمان شبه معطل.واضاف، انه لغاية الآن لم تتشكل لجنة النزاهة النيابية ليتم فتح الملفات والتحقيق بها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *