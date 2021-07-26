نائب ميليشياوي:تصريح وزير الخارجية بشأن بقاء القوات الأمريكية ضد مشروع” المقاومة”!!

نائب ميليشياوي:تصريح وزير الخارجية بشأن بقاء القوات الأمريكية ضد مشروع” المقاومة”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ميليشيا العصائب محمد البلداوي، ان تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين التي اطلقها من الولايات المتحدة الامريكية و التي تتضمن حاجة العراق الى التواجد الامريكي  لا تمثل مشروع المقاومةي.وذكر البلداوي بحسب اعلام كتلته، ان ” وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية مخالف لقرار البرلمان  وامر إمامنا خامئني بإخراج تلك القوات، “مؤكدا ان ” التواجد الأجنبي خطر كبير على امن واستقرار العراق وإيران “.و اضاف ان ”  تصريحات وزير الخارجية لا تمثل مشروع المقاومة ووزارة الخارجية متلكئة بشكل كبير في الحد من التدخل بالشأن العراقي، “مشيرا الى  ان ” الجميع أدرك أن كل ما تعانيه إيران والعراق  من مأساة هو بسبب الولايات المتحدة الأمريكية”.

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