نائب ميليشياوي:س”نعزل”صالح لمصافحته ترامب!!

نائب ميليشياوي:س”نعزل”صالح لمصافحته ترامب!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عبد الامير المياحي، اليوم الخميس، على عزمه جمع التواقيع لعزل برهم صالح، مشيراً الى انه وليس له مكان في رئاسة الجمهورية بعد ان صافح ترامب.وقال المياحي في بيان ، انه “نستنكر موقف برهم صالح في مؤتمر دافوس ومصافحته ترامب”، مبيناً ان “يد ترامب ملطخة بدماءِ قادة النصر وصناع المقاومة وقد تجاوز السيادة العراقية باغتيال سليماني والمهندس وقد امتدت يد برهم لمصافحتهِ “.واضاف انه “في الوقت الذي كان يجب عليه تقديم مرشح رئاسة الوزراء وعدم الذهاب لمؤتمر دافوس”، مشيراً الى ان “برهم صالح لا يمثل الشعب العراقي ولم يحترم دوره كحامي للدستور العراقي وقد تجاوز دوره القانوني”.وبين المياحي، اننا “عازمون على جمع التواقيع لعزله وليس له مكان في رئاسة الجمهورية العراقية”.

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