نائب ميليشياوي:لاتوجد بوادر إنفراج سياسي وتعديل الدستور “صعب”

نائب ميليشياوي:لاتوجد بوادر إنفراج سياسي وتعديل الدستور “صعب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عن ميليشيا  كتائب حزب الله مصطفى سند، اليوم السبت، صعوبة تعديل الدستور في الوقت الراهن.وقال سند في حديث صحفي، إن “دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى لإجراء تعديلات دستورية أمر مستحيل لأنه سيحتاج إلى استفتاء وموافقة الشعب، فضلاً عن الاتفاق السياسي للأطراف فيما بينها”.وبشأن المستجدات السياسية والمباحثات بين الكتل، ذكر سند أن “المواقف السياسية للكتل ما تزال صلبة ولا توجد أي بوادر لانفراجة قريبة”.

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