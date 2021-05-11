نائب ميليشياوي:قانون الجرائم المعلوماتية لحماية الحكومة الشيعية ومشروع المقاومة الإسلامي!!

نائب ميليشياوي:قانون الجرائم المعلوماتية لحماية الحكومة الشيعية ومشروع المقاومة الإسلامي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت نائب ميليشياوي من كتائب حزب الله ، الثلاثاء، سعيها النواب لتمرير قانون الجرائم المعلوماتية في الدورة الحالية، فيما حدد سبب الاعتراض على تمرير القانون.وقال المدعو حسن فدعم، بحسب الوكالة الرسمية، إن “قانون الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الالكترونية من القوانين المهمة جداً، ومجلس النواب مهتم جداً بتشريعه في هذه الدورة”، مبيناً أن “اللجنة القانونية تبذل جهوداً في سبيل إيجاد حالة من التوافق لتمرير القانون”.وأضاف أنه “لا توجد اعتراضات موضوعية على القانون، حيث إن كل الاعتراضات هي من أطراف تخشى أن يحصل هناك ضبط للمواقع الالكترونية لأنها تستغل لأغراض سياسية ضد الحشد الشعبي والمذهب “، مشيراً الى أن “الفوضى الالكترونية الحاصلة الآن لا توجد في كل دول العالم”.وتابع فدعم أن “هناك مواقع وصفحات وهمية وتسقيطاً سياسياً ونشر الفوضى ونشر الدعايات والأكاذيب والخداع وخلق رأي عام مضلل ،وكل هذا يضر بالنظام السياسي ومشروع المقاومة”، 

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