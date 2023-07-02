نائب ميليشياوي:قطع إيران المياه عن العراق ” أمر طبيعي”

نائب ميليشياوي:قطع إيران المياه عن العراق ” أمر طبيعي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الميليشياوي عن كتلة السند ” جند الإمام” سعد التوبي، الاحد، توجه العراق للتفاوض مع تركيا بشكل جدي لتأمين الحصص المائية ولن يتفاوض مع إيران الحبيبة بشأن قطعها المياه عن العراق ، مبينا أن الملف أصبح ضرورة قصوى للعراق.وقال التوبي في حديث  صحفي، إن “السلطتين التشريعية والتنفيذية تعمل عبر سلسلة إجراءات لصنع جو تفاوضي مع تركيا ” بشأن المياه، ولكن لن نسمح بمفاتحة إيران حول قطعها المياه عن العراق لعدم حصول موافقة الإمام المهدي عن ذلك خلال اجتماع الإمام مع وزير العمل  ومسؤول الحزب احمد الاسدي!!. 

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