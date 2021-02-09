نائب ميليشياوي:لاتصالح مع الرافضين لإيران ومشروعها “الجهادي”

نائب ميليشياوي:لاتصالح مع الرافضين لإيران ومشروعها “الجهادي”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن ميليشيا العصائب محمد كريم،الثلاثاء، من مشاريع اعادة النازحين من عوائل داعش الارهابي الى العراق، لافتا الى ان الفكر الارهابي مازال قائما ولايمكن التصالح مع قتلة الشعب العراقي او ابقائهم في السجون من دون تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.وقال كريم في حديث صحفي، ان “ العراق لايمكنه ان يجري مصالحة مع القتلة والمجرمين ومن تلطخت اياديهم بدم الشعب العراقي ومن الرافضين لإيران ومشروعها الجهادي، اذ يتوجب على الحكومة عدم التهاون مع ملف من اجرموا بحق العراق”.واضاف ان “الحكومة يجب ان تحذر وتبعد نفسها عن الوقوع بالخطأ، حيث ان مشاريع اعادة عوائل الارهاب للعراق سيكون له مردودات سلبية خاصة ان الفكر الاجرامي مازال قائما لديهم”.وبين ان “مايجري من اعمال ارهابية بين الحين والاخر في صلاح الدين وغيرها من المحافظات ماهو الا نتاج الافكار الارهابية، وبالتالي لايمكن التصالح مع الارهاب وينبغي تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم لضمان عدم تدخل بعض الاطراف والمال لاخراجهم من السجون”. 

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