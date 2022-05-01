نائب ميليشياوي:لن نسكت على تجاوزات الحلبوسي للنظام الداخلي للبرلمان

نائب ميليشياوي:لن نسكت على تجاوزات الحلبوسي للنظام الداخلي للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن ميليشيا العصائب رفيق الصالحي , الاحد , رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتجاوز على صلاحياته الدستورية وخرقه للنظام الداخلي من خلال استغلاله للخلو المؤقت لنواب الاطار في تمثيلهم باللجان النيابية, مؤكدا ان خروقات الحلبوسي للنظام الداخلي مسجلة ومثبتة وسنواجهه بها في جلسات قادمة.وقال الصالحي في تصريح  صحفي، إن “التجاوزات الدستورية وخرق النظام الداخلي لمجلس النواب الذي مارسه رئيس البرلمان كان في ظل غياب نواب الاطار التنسيقي وخلو تمثيلهم المؤقت في اللجان النيابية”.وأضافت أن “مخالفة النظام الداخلي التي مارسها ويمارسها الحلبوسي سوف لن يتم السكوت عليها وسيتم عرضها على البرلمان في وقت لاحق”.وأشار الصالحي الى ان “كافة الخروقات الدستورية وكذلك الخروقات للنظام الداخلي مسجلة ومثبتة لدى مختلف نواب القوى السياسية سواء كانو بالاطار التنسيقي او من خارجه ” .

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