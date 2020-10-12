نائب ميليشياوي:متظاهرو الناصرية “عصابة منفلتة”!!

نائب ميليشياوي:متظاهرو الناصرية “عصابة منفلتة”!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ميليشيا العصائب عبد الأمير التعيبان، الاثنين، أن عصابات منفلتة تسيطر على الشارع في المحافظة، مشيرا إلى أن الشعب براء من ممارسات تلك العصابات.وقال التعيبان في تغريدة على صفحته بتويتر ، “من يتحمل مسؤولية مايحصل في ذي قار من سيطرة عصابات منفلتة على الشارع ؟! هل يتحمل رئيس الحكومة ؟! ام وزير الداخلية ؟!”.وأضاف، “مامعنى ان تقوم شرذمة بوضع يافطة على رمز وجود الدولة وهي المحافظة وتعلن غلقها علنا بأسم الشعب والشعب منهم براء”.يذكر ان تعيبان خريج ابتدائية اصبح نائبا بشهادة ثانوية مزورة وهو احد النواب الذين يشجعون على التزوير واعمال قتل الناشطين المناهضين للمشروع الإيراني.

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