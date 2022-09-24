نائب ميليشياوي كذاب:ملفات الفساد أحرقت من قبل أتباع الصدر خلال اقتحامهم مبنى البرلمان!!

نائب ميليشياوي كذاب:ملفات الفساد أحرقت من قبل أتباع الصدر خلال اقتحامهم مبنى البرلمان!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية القيادي في ميليشيا العصائب علي تركي الجمالي، السبت، ان مجمل الملفات والأوراق الخاصة باللجنة قد تم حرقها وسرقتها عند دخول الخضراء واقتحام مبنى البرلمان في الأيام الماضية، لافتا الى ان اللجنة قد عادت الى نقطة الصفر بسبب الملفات التي فقدتها.وقال الجمالي في حديث صحفي، ان “البرلمان يشهد تعطيلا متعمدا لانعقاد جلساته من قبل رئيسه الذي تحجج بأن الوضع الفني لبناية المجلس لا يسمح حاليا بعقد الجلسات على الرغم من المطالبات بانعقادها”.وأضاف ان “لجنة النزاهة النيابية كانت من اول اللجان المبادرة الى الذهاب لبناية المجلس بعد انتهاء التوترات داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد”.وبين ان “اللجنة وجدت ان كل الملفات الخاصة بها والاوليات والأوراق التابعة لها قد تم اتلافها وحرقها وسرقتها أيضا، وبالتالي فأن اللجنة عادت الى نقطة الصفر، باستثناء ما بقي من بعض الأوراق التي تمكن بعض الأعضاء من وضعها تحت اليد، حيث ان الدماء حديث نتيجة الدخول الى المجلس والعبث بمحتوياته عند اقتحام المنطقة الخضراء”.

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