نائب ميليشياوي: كل من يعارض تسليح الحشد الشعبي هو “خائن”!!

نائب ميليشياوي: كل من يعارض تسليح الحشد الشعبي هو “خائن”!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ميليشيا كتائب سيد الشهداء النائب فالح الخزعلي، اليوم الاحد، ان كل من يعارض تسليح الحشد الشعبي “متآمر” على العراق.وقال الخزعلي في حديث صحفي: إن “تسليح الحشد الشعبي بالدفاعات الجوية هي رسالة للعالم انه العراق يريد أن يكمل مشروع انتصاراته بالحفاظ عليها”.واضاف أن “الحشد الشعبي بيض وجه العراق بعد أن سود وجهه بعض السياسيين والمرجفين ونعمل بقوة لتمكينه من التسليح والدعم لأجل العراق ومشروع المقاومة الإسلامية وهذا سيتحقق في موازنة ٢٠٢٠”.وبين أن “كل من يعارض التسليح للحشد الشعبي فانه يدرج بخانة المتأمرين على العراق ومشروع المقاومة الإسلامية  لانه التهديدات الخارجية مازالت قائمة ويجب التصدي لها بقوة واقتدار”.

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