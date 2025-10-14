نائب ميليشياوي يرفع دعوى ضد الشيخ رافع الرفاعي

نائب ميليشياوي يرفع دعوى ضد الشيخ رافع الرفاعي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم القيادي في ميليشيا كتائب سيد الشهداء النائب فالح الخزعلي، الثلاثاء، شكوى رسمية إلى رئيس جهاز الادعاء العام في العراق ضد الشيخ رافع طه الرفاعي العاني، بتهمة التحريض على قتل الأبرياء وتهديد السلم المجتمعي.وقال الخزعلي في بيان، إن “الرفاعي أصدر فتاوى تكفيرية ساهمت بشكل مباشر في تأجيج الفتنة الطائفية، مما أدى إلى سقوط ثلاث محافظات، وتهجير الآلاف من المواطنين، وتدمير البنى التحتية، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 50 ألف مواطن وإصابة نحو 100 ألف آخرين”.وشدد على “ضرورة محاسبة كل من ساهم في إراقة الدم العراقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد وحدة وأمن البلاد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *